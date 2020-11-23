В Ростовской области на аппаратах ИВЛ находятся 153 пациента с тяжелой формой коронавируса

ИВЛ помогает заболевшим дышать Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 23 ноября, в реанимационных отделениях и госпиталях к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 153 пациента с коронавирусом.

За последние сутки число людей, подключенных к ИВЛ, выросло на шесть заболевших. Все они не могут самостоятельно дышать без помощи аппаратуры. У многих людей из числа подключенных к ИВЛ врачи обнаружили сопутствующие заболевания, которые значительно затрудняют лечение.

Сейчас на стационарном лечении в донских ковидных госпиталях находятся 1 992 пациента. За прошедшие сутки число госпитализированных увеличилось на 57 человек.

Медики называют ситуацию с коронавирусом в регионе сложной. Ежедневно регистрируется не менее 300 новых случаев заражения смертельно опасным коронавирусом. Согласно статистике, чаще всего заражаются люди среднего возраста, хуже всего болезнь переносят пенсионеры, а легче всего справляются с коронавирусом дети.

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