Итоги программы капремонта радуют собственников

Фото: НКО Фонда капительного ремонта

В программу капитального ремонта в Ростовской области в этом году вошло более 1200 многоквартирных домов. На сегодняшний день практически на всех объектах работы полностью завершены, на единичных объектах устраняются мелкие недочеты, идет подписание актов приемки.

- Несмотря на все сложности нынешнего года, мы вполне довольны результатами, - сказал директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков. – Самое главное, что и собственники по достоинству оценивают качество проведенного капитального ремонта, людей радуют новые фасады и инженерные системы. Как и в предыдущие года, преображаются и дома, которые признаны объектами культурного наследия. В нынешнем году таких было 48. Установлено 226 энергосберегающих лифтов в 85 домах донского региона.

Кроме того, в этом году Фонд капитального ремонта приступил к замене систем газоснабжения. Многоквартирный дом на улице Заводской в поселке Красный Сад Азовского района стал одним из первых, где этот вид работ уже завершен. В этом году системы газоснабжения будут заменены в 35 домах Ростовской области, а в последующем планируется проводить такие работы не менее чем в 200 домах ежегодно.