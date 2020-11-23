Дончанин лишился двух миллионов после звонка афериста

Дончанин лишился крупной суммы. Фото: Архив КП

Хитроумную комбинацию для кражи весомой суммы с личного счета жителя Таганрога провернул мошенник, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Потерпевшему позвонили с неизвестного ему номера и предложили выгодные банковские услуги. А потом "сотрудник службы безопасности" сообщил о том, что для сохранности денег ему необходимо перевести средства на специальный счет через банкомат. Процедура, как пояснил звонивший, проводится исключительно для безопасности клиента. Доверившись мошеннику дончанин потерял крупную сумму.

Когда мужчина понял, что его обманули, он немедленно написал заявление в полицию.

- Возбуждено дело по статье «Мошенничество», - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас полицейские делают все возможное, что разыскать виновного и вернуть деньги потерпевшему.

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