"Ее сумка похожа на печень": Тарасовых раскритиковали за стиль

Футболист Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

Внешний вид футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии не дает спокойно жить пользователям интернета. Все дело в том, что пару часто критикуют за излишнюю любовь к дорогим брендами, неумению сочетать вещи, а также одеваться невпопад.

На этот раз пользователи соцсетей раскритиковали джинсы спортсмена, пальто и кроссовки. Диванные критики посчитали, что такой вид неуместен для человека с зарплатой несколько несколько миллионов рублей. Пальто посчитали абсолютно неподходящим к кроссовкам и брюкам с дырками в области коленей.

К его третьей супруге знатоки моды из соцсетей оказались беспощадны.

"Почему Настя всегда так странно одевается? Наймите ей стилиста или курсы какие-то оплатите, раз она не может сама составлять себе образы", "Опять любимую жену выставил в неприглядном виде", "Мне одной показалось, что ее сумка похожа на печень", "У Насти очень неудачные колготки", "Сочетание одежды у Настеньки как всегда бомбит", - высказывались комментаторы в Instagram Дмитрия Тарасова.

У ростовской красавицы бдительные подписчики также заметили округлившийся живот и даже начали распускать слухи о беременности дончанки. Слухи не подтвердились.

Стоит отметить, что Анастасии Тарасовой (Костенко) частенько достается от неизвестных людей в интернете. Хейтеры не могут смириться с ее участем в конкурсах красоты, где она неоднократно побеждала, модельной карьерой и замужеством. По непонятной причине злопыхатели придираются к каждому шагу модели.

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