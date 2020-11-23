В центре Ростова-на-Дону отремонтируют две дороги

Ремонтные работы завершат до конца ноября. Фото: Архив КП
В донской столице планируют провести ремонт на проспекте Буденовском на участке от улицы Московской до Темерницкой, а также на улице Красноармейской возле Крепостного.
Сейчас на двух участках этих улиц затруднено движение из-за мелких дефектов на дорожном покрытии. Рабочие планируют отремонтировать проезжую часть с помощью асфальтово-бетонной смеси.
- Ремонт дорог будет вестись по ночам. Все работы завершат до конца ноября, - отметили в ростовской мэрии.
Сотрудники подрядной организации проходят инструктаж в МУП «РТК». Он необходим для того, чтобы исключить травматизм. Работникам расскажут, как избежать повреждений электросетей, которые возможны из-за близости к трамвайным путям. После этих теоретических занятий начнется ремонт.
Напомним, донские инспекторы ДПС спасли пенсионерку, которая оказалась в заложниках сильного пожара. Женщина не могла самостоятельно выбраться из дома.
АЛЛО!
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