Полуголая Татьяна Котова взбудоражила поклонников

Татьяна Котова прекрасна как всегда. Фото: личный аккаунт Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и просто очаровательная блондинка Татьяна Котова вновь порадовала поклонников своими фотографиями. На этот раз она выложила в своем «Инстаграм» снимок, на котором запечатлена в довольно откровенном образе.

На фото Татьяна Котова лежит на широкой кровати в спальне. Она обнажена по пояс, а стройные ноги скрывает атласное розовое покрывало.

Кадр девушка подписала следующим образом: «Судьба разбросала нас по разным диванам и постелям».

Снимок набрал уже почти 15 тысяч лайков и больше 400 комментариев.

- Фото получилось просто шикарное, очень круто, - написала подписчица.

А один парень так прокомментировала фотосессию : «Одинокие подписчики дружно позавидовали фотографу».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Татьяна Котова задумалась над тем, что значит «быть собой».

- Быть собой - это когда не втягиваешь живот, чтоб казаться стройнее. Когда не нужно краситься с утра пораньше, чтобы тебя любили. Когда лабутены заменены на уютные домашние тапочки, а дизайнерские шмотки на нежную пижаму и это, черт возьми, все равно сексуально, - написала Татьяна в своем аккаунте.

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Певица поделилась сокровенным

Обаятельная и очаровательная Татьяна Котова поделилась своими мыслями из постели. Эффектная блондинка задумалась о недостатках людей. Все свои размышления обладательница титула "Мисс Россия" изложила в Instagram.

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