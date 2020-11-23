Мужчина ранил двух человек из травматического пистолета в Азове

Полицейские задержали стрелявшего и пострадавших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове мужчина обстрелял людей из травматического пистолета. Происшествие случилось 23 ноября, сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

Известно, что между тремя мужчинами завязался конфликт. События развивались стремительно. Один из участников ссоры достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. В результате пострадавшие получили ранения. Шокированные очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

Стражи порядка задержали всех трех участников конфликта. У стрелявшего изъяли оружие.

— Медики оказали раненым первую помощь. Травмы, нанесенные в результате конфликта, не опасны для жизни, — прокомментировали в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.

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