"Мой лучший и сильнейший: кто и как болел за Байрамяна, зачем Карпин надел розовый парик

Карпин и Байрамян. Фото: соц. сети ФК "Ростов"

Накануне прошел матч между "Ростовом" и "Рубином". Играли на главном стадионе Казани. Матч закончился уверенной победой южных гостей - 0:2. Оба гола забил небезызвестный Хорен Байрамян, который выступает за ростовчан буквально со школьной скамьи.

После победы болельщики клуба ликовали в социальных сетях. Люди радовались и благодарили опытного футболиста, коренного ростовчанина Хорена за великолепное исполнение моментов. Хвалить игрока действительно было за что: он реализовал два опаснейших момента у ворот, забив оба мяча рабочей, левой ногой. В результате ему досталась награда "Лучшего игрока матча".

Фото: соц. сети

За ходом встречи, по традиции, следила вся семья Байрамянов. Его супруга постоянно выкладывала фотографии и ролики тех самых моментов, которые сделали из ее мужа героя футбольного дня. Перед телевизором собралось и семейство Карпиных, маленькие дочки которого радостно скандировали "папа!", когда видела его на поле. Не остались в стороне и топовые СМИ, освещающие спортивные события.

Фото: соц. сети ФК "Ростов"

На официальной странице инстаграм-аккаунта "Ростова" опубликовали фотографию Валерия Карпина с огромным париком розового цвета. Это был намек на Байрамяна, который носит подобную прическу. Некоторые подписчики предложили не останавливаться на этом и выкрасить волосы футболиста в цвета клуба. Идею поддержал и главный тренер Валерий Карпин, который всегда отличался своей активной в социальных сетях.

Ранее еще один футболист донского клуба Данил Глебов обещал покрасить бороду в желто-синие цвета. Он говорил, что пойдет на это, если забьет гол. Свой мяч в ворота он положил в игре против "Ахмата", однако до сих пор так и не выполнил обещание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Рубин" - ФК "Ростов" 22 ноября: Главное

Победа южан, дубль Байрамяна, комментарии тренеров и экспертов (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.