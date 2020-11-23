В Ростове на маршрут №90 вышли новые автобусы

Ростовчане уже оценили новые автобусы. Фото: пресс-служба ростовской администрации

В донской столице на улицах города появились новые автобусы, следующие по маршруту №90 «В. Темерник – Ц. Рынок – В. Темерник» . Об этом рассказали в ростовской мэрии.

Всего на линю вышли 14 новых машин. Салоны новых автобусов оборудованы электронными табло, автоинформаторами и кондиционерами, с которыми поездки в летнее время гораздо приятнее. Все они имеют двигатели экологического класса Евро-4 и Евро-5.

По словам руководителя департамента транспорта Христофора Ермашова, теперь подвижной состав обновлен на 11 маршрутах Ростова-на-Дону. Общее число автобусов малого класса на линиях снижено на 40%, количество автобусов большой вместимости возросло на 20%, средней – на 7,2%.

Сейчас график движения данного маршрута оптимизирован, что позволит пассажирам добираться из центра в отдаленные районы города даже вечером. Все это сделает поездки по Ростову гораздо комфортнее, убеждены в мэрии.

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