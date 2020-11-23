Водитель помог полицейскому скрутить буйного ростовчанина с ножом

Мужчина носился по городу с холодным оружием. Фото: соц. сети

На выходных в Ростове-на-Дону смелый водитель помог полицейскому скрутить буйного пешехода. Полицейский несколько минут пытался усадить его в служебную машину, однако в одиночку справиться так и не смог. Об этом сообщили в социальных сетях. На странице городского паблика показали видео.

На кадрах с автомобильного регистратора видно, как прямо посреди Ворошиловского проспекта глубокой ночью буйный мужчина устроил настоящее шоу. Пока полицейские пытался его схватить, он падал на асфальт, крутился и всячески препятствовал своему аресту. В этот момент к ним приблизилась автомобиль автора видео.

Неравнодушный мужчина моментально оценил ситуацию, вышел из машина и стал помогать правоохранителю скрутить дебошира. В соцсетях сообщили, что у хулигана был нож. Сам же он был не в адекватном состоянии и не мог нормально передвигаться.

При помощи крепкого ростовчанина его все-таки удалось "упаковать" в припаркованный посреди улицы полицейский "бобик". Буйного ростовчанина отвезли в полицейский участок.

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