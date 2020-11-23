Гигантские сосульки угрожают посетителям магазина в Ростове

Сейчас такая ситуация может быть по всему городу.

В Ростове-на-Дону неравнодушная женщина сняла на камеру огромные сосульки, свисающие с карниза одного из магазинов. Острые иглы сосулек смотрят прямо на тротуар, где каждую минуту проходят десятки людей. Ролик появился в социальных сетях.

На странице городского паблика женщина говорит об угрозе, которая подстерегает каждого из нас. Необходимо смотреть не только по сторонам, когда находишься на улице, но и поднимать голову наверх. Все это происходит возле одного из магазинов на улице Вятской.

- Сейчас плюсовая температура, - говорит женщина, автор видео.

Действительно, совсем недавно в Ростове и области стояли сильные морозы. Температура воздуха падала ниже ноля, шел снег, образовался толстый слой льда. Теперь все это тает и представляет опасность для прохожих.

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