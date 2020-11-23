Новенькие автобусы вышли на маршрут № 90

В Ростове заменили автобусы на маршруте № 90 Фото: "КП" Архив

В донской столице обновили подвижной состав на автобусном маршруте № 90 сообщением «Центральный рынок — Верхний Темерник». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Сейчас на линии работает 14 автобусов большой вместимости. Среди них семь НефАЗа, два МАЗа, пять ЛиАЗов. Возраст техники не превышает двух лет, - говорится в сообщении.

В новых единицах транспорта теперь установлены двигатели экологического класса «Евро-4» и «Евро-5», а также в них есть автоинформаторы, электронные табло и кондиционеры.

Уже в течение полутора лет в донской столице производится замена устаревшего общественного транспорта. За это время новые автобусы вышли уже на 11 городских маршрутов, а число автобусов малого класса сократилось на 40%.

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