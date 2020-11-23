Анастасии Костенко посоветовали больше не накачивать губы. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Внешность ростовчанки Анастасии Костенко снова пришлась не по душе ее подписчикам.

В своем профиле в соцсети Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором обратилась к своим поклонникам, как и все бывшие когда-то победительницы конкурса "Мисс Россия". Настя высказалась о важности использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

Посмотрев видео, подписчики красотки завалили ее комментариями с вопросом, зачем же все-таки понадобилась помощь пластических хирургов.

«А мне вы больше нравились со своими губами. У вас и такие отличные природные данные. Зачем так губы качать?» «Без понятия, зачем губы качать, поэтому и не качаю», - поделились своим мнением подписчики Анастасии.

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