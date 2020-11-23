В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве собутыльника

Подозреваемого в убийстве поймали в Белой Калитве Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве приятеля.

Следователям удалось выяснить, что 21 октября 44-летний житель Белой Калитвы вместе со своим 59-летним приятелем распивали спиртные напитки. Когда они уже были в пьяном угаре, между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и всадил в шею своему знакомому, а затем еще и избил его руками и ногами. Потерпевший скончался на месте преступления от полученных травм.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Сейчас он задержан и решается вопрос о заключении его под стражу.

- По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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