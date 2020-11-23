Дончанин потеряла около 300 тысяч рублей после общения с лжесотрудником банка

В Ростовской области ищут очередного телефонного мошенника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новочеркасске лжесотрудник банка похитил у местного жителя почти 300 тысяч рублей.

38-летнему дончанину позвонил неизвестный номер. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник предложил ему защитить все имеющиеся денежные средства, для этого необходимо было выполнить ряд действий. Мужчина пошел на поводу у злоумышленника и перевел деньги при помощи банкомата на счет абонентского номера мошенника. В результате потерпевший лишился около 300 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанин лишился двух миллионов после звонка афериста.

Мужчина повелся на уловки мошенника.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!