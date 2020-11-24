Двое мужчин пострадали из-за неосмотрительности водителя грузовика

Двое пассажиров легковушки пострадали при столкновении с грузовиком Фото: Илья БОГОМОЛОВ

На трассе под Ростовом случилась авария с участием грузовика и легковой машины.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября, ранним утром на 8-м километре дороги «Западный подъезд к Ростову-на-Дону». По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика марки «МАН»перестраивался и вовремя не заметил легковой автомобиль ВАЗ-211540. под управлением 41-летнего шофера. От сильного удара отечественную легковушку отбросило на металлические ограждения.

В результате аварии пострадали пассажиры легкового авто 27-летний парень и 49-летний мужчина. Они были госпитализированы прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. На данный момент об их состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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