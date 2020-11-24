В зоопарке новорожденному зубренку выбирают имя

В ростовском зоопарке выбирают имя для зубра Фото: предоставлено зоопарком

В ростовском зоопарке новое прибавление.

В этот раз детеныш появился в семействе зубров. Родителями стали самка Мулатка и самец Мужичок. Для Мужичка это уже второе потомство, а Мулатка стала матерью впервые. И стоит отметить, что все это случилось благодаря кропотливой работе сотрудников зоопарка по созданию размножающихся пар.

Сейчас малыш еще содержится вместе с мамой в отдельном вольере. Мулатка кормит сына в основном молоком, но и сам он уже начинает потреблять веточный корм и сено.

- Имя новорожденному малышу еще не дали. Мы решили объявить конкурс и выбрать имя для зубренка вместе: предлагайте мужские имена, которые начинаются на слог «Му». 30 ноября будет объявлено имя для малыша - самое популярное среди участников конкурса, - сообщили в пресс-службе донского зоосада.

На данный момент в зоопарке живут пять зубров: новорождённый малыш, его мать и отец – Мулатка и Мужичок, самка Муза и самец Музыкант.

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