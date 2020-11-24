В Таганроге назначили нового главного полицейского

В полиции Таганрога сменился руководитель. Фото: Архив КП

Кадровые перестановки произошли в полиции Таганрога. Там в управлении МВД по Таганрогу сменился начальник. Полковник полиции Михаил Шабельник из Сальска стал новым руководителем.

Известно, что Михаил Шабельник родом из Сальского района Ростовской области. Он получил образование в Ростовском институте народного хозяйства по направлению «экономика». После вуза он по распределению попал в совхоз «Новый» Куйбышевского района. Нынешний глава УМВД Таганрога проработал там главным бухгалтером полтора года. В начале девяностых Шабельник стал работать в полиции.

Михаил Шабельник занял кресло 54-летнего полковника полиции Валентина Кондратенко. Прежний руководитель поспешил отправиться на пенсию поле долгих лет службы в правоохранительных органах донского региона.

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