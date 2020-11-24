Идеальная ванная комната: как выбрать ванну и душевую кабину

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Если вы задумали ремонт ванной комнаты, то один из самых основных вопросов – как правильно выбрать сантехнику, чтобы она была качественной, надежной и долго радовала своих владельцев.

В продаже можно найти ванны из самых разных материалов – чугуна, стали, акрила, композитных материалов. У каждого из них свои особенности и преимущества. Например, чугунные ванны сейчас – одни из самых экологически чистых и очень долго служат. Но их большой вес может отпугнуть покупателя. Стальные ванны легче, их легко установить, но потребуется усиливающая рама. А о том, какой материал можно назвать наиболее предпочтительным, можно прочитать здесь.

Не так прост и выбор душевой кабины. Например, угловая модель прекрасно подойдет для маленькой комнаты. Также стоит обратить внимание на дизайн кабины, чтобы она вписалась в общий интерьер.

О том, как правильно выбирать сантехнику, зонировать пространство ванной комнаты и учитывать модные тренды, читайте в новом лонгриде «Правильные советы по обустройству ванной комнаты».