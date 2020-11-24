В Ростовской области медикам сделали прививки от коронавируса

Медики делают все возможно, чтобы победить пандемию. Фото: Архив КП

В Ростовской области медикам уже сделали первые прививки от коронавируса. По данным областного правительства, первыми вакцины от ковида получили врачи и медсестры

Известно, что вакцина от коронавируса помогает снизить риск заражения смертельно опасной инфекцией, а также снизить риски развития осложнений.

- До конца года в стране идет третий этап испытаний, в котором участвуют на добровольной основе только медицинские работники, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Несмотря на постепенное понижение заболеваемости по донскому региону пока специалисты отмечают большое число заражений ковидом в Ростове-на-Дону. Ежедневно медики фиксируют около сотни новых больных.

К слову, Ростовская область уже несколько месяцев держится на шестом месте в общероссийском рейтинге по числу заболевших коронавирусом.

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