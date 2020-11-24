Мать наследника экс-короля Малайзии из Ростовской области изменилась до неузнаваемости после развода

Уроженка Ростовской области экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина. Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Разборки с бывшим супругом и переживания вынудили Оксану Воеводину поработать над внешностью. Темноглазую брюнетку сложно узнать на последних фотографиях. Донская красавица изменила цвет волос, загорела и заметно похорошела.

Оксана Воеводина до и после развода с мужем. Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Если сравнить снимки до и после развода, то становится ясно, что бывшая супруга экс-короля Малайзии вполне счастлива. Из ее личного профиля в Instagram пропали размышления о любви, связанные с экс-мужем, а также негатив в сторону брюнетки, которого после расторжения брака оказалось немало.

Сейчас, судя по всему, дела у Оксаны Воеводиной пошли в гору. Она посвящает много времени своему единственному сыну, пробует себя в бизнесе и продолжает радовать подписчиков красивыми снимками, связанными с важными событиями своей жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыну Оксаны Воеводиной угрожают расправой из-за алиментов экс-короля Малайзии

Уроженку Ростовской области запугала жена сотрудника российского МИДа (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!