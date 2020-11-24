В Ростовской области обсудили возможность развития пригородного сообщения

Станция Ростов-Главный. Фото: пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

Власти донского региона продолжают развивать транспортное сообщение в Ростовской области и делать поездки людей по междугороднему маршруту более удобными.

Вопросы проекта "Городская электричка" и возможность запуска новых направлений обсуждались на встрече губернатора Ростовской области с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

Сейчас по проекту "Городска электричка" электропоезда ездят в направлениях Ростов-Главный – Ростов-Западный, Ростов-Западный – Кизитеринка, Кизитеринка – Ростов-Главный с остановками в районе Стройгородка, Темерника, Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовская, в также Сады.

- Одним из основных приоритетов работы СКЖД остается повышение транспортной доступности региона. В этом плане 2020 год, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, стал весьма плодотворным, - отметил Сергей Задорин.

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