Ростовчане стали чаще сообщать регоператору об эконарушителях

Фото: ГК «Чистый город»

Жители Ростова-на-Дону помогают выявлять виновников нелегального сброса отходов. За три неполных осенних месяца на горячую линию регоператора ГК «Чистый город» поступило 15 таких сообщений.

- Чаще всего горожане фиксируют выгрузку стройотходов и покрышек в тару для ТКО, а также случаи преграждения путей к контейнерным площадкам автомобилями. При этом население не только сообщает, но и предоставляет фото/видео факты этих нарушений, - отмечает руководитель кол-центра ГК «Чистый город» Людмила Чорич.

Специалисты горячей линии передают все материалы по незаконным сбросам отходов в экоконтрольрегоператора для принятия дальнейших мер.

Помимо сообщений об эконарушениях в сфере обращения с ТКО, жители донской столицы этой осенью также интересовались реализацией пилотного проекта по раздельному сбору отходов в Ростове-на-Дону. В частности, на каких контейнерных площадках уже установлена промаркированная тара для органических и неорганических отходов.

Кроме того, работники кол-центра разъясняли жителям Ростова-на-Дону и Мясниковского района, как внести изменения в лицевой счёт и кто ответственен за уборку территории, прилегающей к контейнерной площадке.

Напомним, задать любой интересующий вопрос, связанный с работой регионального оператора ГК «Чистый город» можно по номеру: 8-800-707-05-08. Горячая линия регоператора работает с 7:00 до 20:00 без перерыва и выходных.