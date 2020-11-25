Екатерина Гордон просит денег на протез для ребенка из Ростовской области

Екатерина Гордон поднимает проблемы дончан в своем блоге. Фото: личная страничка Екатерины Гордон в Instsgram

Правозащитница Екатерина Гордон вновь подняла проблемы жителей Ростовской области. На этот раз блондинку возмутила история мальчика, который лишился руки, по ее мнению, из-за медицинской ошибки. Общественница решила помочь ребенку и попросила у людей денег на протез в своем личном профиле в Instagram.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", школьника после травмы привезли в Зерноградскую больницу, где мальчику назначили необходимое лечение. Состояние ребенка ухудшалось с каждым часом. Спустя пару дней родители мальчика привезли его в Ростов, где врачи приняли решение об экстренной ампутации руки. У ребенка развилась газовая гангрена.

Тогда ошибку медиков Зерноградской ЦРБ доказала экспертиза Росздравнадзора. Специалисты нашли грубые нарушения в оказании медицинской помощи и установке диагноза мальчику.

Екатерина Гордон в своем блоге возмутилась, что медик, наблюдавший за пациентом, теперь работает в больнице другого района Ростовской области.

Подписчики правозащитницы поддержали ее недовольство.

Общественница пообещала не оставить это дело без внимания. Она решила помочь родителям мальчика. Женщина попросила людей пожертвовать деньги ребенку, но никаких ссылок и реквизитов Екатерина Гордон не оставила.

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