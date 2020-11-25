В топ-10 лучших работодателей России вошел ВТБ

Фото: ВТБ

Второй год банк ВТБ подряд согласно рейтингу «50 лучших работодателей России - 2020», опубликованному журналом Forbes, вошел в десятку лучших.

Известно, что журнал при составлении рейтинга оценивал условия труда, социальную и экологическую политику компаний, а также учитывал мнения экспертов. Например, блок «Сотрудники» включал следующие метрики: уровень заработной платы, возможности обучения, социальный пакет и условия труда. Блок «Общество» производил оценку возможностей компании по созданию новых рабочих мест и реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Кроме того, в этом году журнал уделил особое внимание охране окружающей среды и произвел оценку уровня экологического менеджмента в компаниях-участниках.

Так, по мнению экспертов Forbes, банк ВТБ является одним из лидеров в области кадровой политики и крупнейшим благотворителем среди финансовых компаний рейтинга.

- Мы очень горды тем, что ВТБ во второй раз входит в десятку лучших работодателей России по версии авторитетного журнала Forbes, - сообщил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков. - На наш взгляд, это в полной мере отражает результат работы нашей команды по продвижению HR-бренда за последние два года. В дальнейшем мы продолжим предпринимать последовательные действия по усилению позиции банка с точки зрения привлекательности бренда и удовлетворенности сотрудников.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.