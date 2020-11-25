Ростовская гандболистка Анна Вяхирева получила травму спины

Гандболистка Анна Вяхирева. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Одна из самых лучших гандболисток клуба "Ростов-Дон" Анна Вяхирева получила травму. Спортсменка не сможет участвовать в подготовке к чемпионату Европы в составе сборной России.

Гандболистка травмировалась во время матча с "Бухарестом" во время опасного момента.

- Тренерским и медицинским штабами национальной команды было принято решение, что Анна Вяхирева продолжит курс реабилитации в Ростове-на-Дону, - сообщили в пресс-службе донского клуба ГК "Ростов-Дон".

Чемпионат Европы-2020 начнется 3 декабря. В Дании сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Испании и Чехии.

Стоит отметить, что на Евро-2018, который прошел во Франции, наша национальная команда заняла втрое место, а Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону построят «Гандбол-Арену»

И донская столица сможет претендовать на проведение соревнований мирового уровня (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!