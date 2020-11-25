Донской золотодобытчик погиб в Магаданской области

Следователи осматривают шахту. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагический инцидент произошел в шахте в 160 километрах от города Сусуман в Магаданской области. Золотодобытчики-вахтовики выполняли проходческие работы. Во время смены в шахте обрушилась горная порода, под завалом оказался вахтовик из Ростовской области. Шахтер, по информации следователей, погиб на месте.

Сейчас работники Следственного комитета осматривают шахту, выясняют у рабочих обстоятельства события. В шахтоуправлении исследуется документация, специалисты выясняют, соблюдались ли нормы безопасности в забое.

Следователи накануне возбудили уголовное дело по статье о нарушениях охраны труда, рассказали в пресс-службе СК по Магаданской области.

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