Донской золотодобытчик погиб в Магаданской области

Следователи осматривают шахту.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Трагический инцидент произошел в шахте в 160 километрах от города Сусуман в Магаданской области. Золотодобытчики-вахтовики выполняли проходческие работы. Во время смены в шахте обрушилась горная порода, под завалом оказался вахтовик из Ростовской области. Шахтер, по информации следователей, погиб на месте.
Сейчас работники Следственного комитета осматривают шахту, выясняют у рабочих обстоятельства события. В шахтоуправлении исследуется документация, специалисты выясняют, соблюдались ли нормы безопасности в забое.
Следователи накануне возбудили уголовное дело по статье о нарушениях охраны труда, рассказали в пресс-службе СК по Магаданской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ледяная глыба едва не рухнула на проезжающего мимо курьера
Очень повезло владельцу припаркованного рядом автомобиля (подробнее)