В Ростове-на-Дону главную городскую елку установят к 1 декабря

Праздник пройдет онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону коронавирус внес свои коррективы в программу праздничных мероприятий, посвященных Новому году. Однако главной городской елке — быть. Об этом «Комсомольской правде» рассказала Яна Пилявская, начальник управления культуры донской столицы.

Известно, что пушистая красавица будет установлена у входа в парк имени Максима Горького уже к 1 декабря. Однако традиционные "раз-два-три елочка гори" горожане не смогут произнести возле нее хором. Мероприятия по случаю открытия главной городской красавицы пройдут в онлайн-формате, их можно будет посмотреть в интернете.

Кроме того, не будет и праздничных концертов на сцене парка, многие мероприятия также будут транслировать дистанционно, так как из-за пандемии коронавируса поведение культурно-массовых мероприятий запрещено.

О том, какие еще новшества ждут ростовчан и гостей города в самый волшебный праздник года, вы узнаете в нашем эфире на радиостанции «Комсомольская правда-Ростов». Слушайте нас 25 ноября, в 17:03 на волне 89,8 FM. Звоните по номеру: 333-25-22.

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