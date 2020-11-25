К Новому году ростовчанам предлагают записать видеопоздравления

В этом году из-за ковида культурно-массовые мероприятия в донской столице будут проводиться по-новому. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане смогут сказать теплые слова своим землякам и поздравить их с наступающим Новым годом. Как рассказали «КП-Ростов» в управлении культуры города, в этом году из-за ковида культурно-массовые мероприятия в донской столице проводится не будут, чтобы не допустить угрозы распространения опасного вируса.

Однако у главной елки на улице Большой Садовой будет установлен экран, по которому будут крутить поздравления от жителей. Все желающие смогут стать участниками городского конкурса, а лучшие видео увидят тысячи горожан.

Кроме того, главный парк города по-праздничному украсят для того, чтобы каждый смог сфотографироваться на память и создать себе новогоднее настроение

Начальник управления культуры донской столицы Яна Пилявская рассказала и о других акциях. Слушайте нас на волне 89,8 FM уже в эту среду 25 ноября, в 17:03. Телефон прямого эфира: 333-25-22.

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