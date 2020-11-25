Рецидивисты ударили ростовчанина по голове и забрали сумку с четвертью миллиона

Нападавшие заполучили крупную сумму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону два брата, устав от постоянной нехватки денег и отсутствия всех прелестей красивой жизни, решились на отчаянный и преступный шаг. Они совершили разбойное ограбление случайного прохожего.

Неоднократно судимые дончане 27 и 24 лет выследили ночью с виду обеспеченного мужчину, а потом ударили по голове со спины. Ростовчанин упал на землю и потерял сознание, затем нападавшие схватили сумку, где лежали 250 тысяч рублей, мобильный телефон и часы. Общая сумма ущерба составила 275 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то братья вновь отправятся в колонию отбывать наказание, но на это раз за совершение разбойного нападения.

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