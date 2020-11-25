В Ростове загорелась недостроенная высотка

На месте работали спасатели. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону загорелась высотка в Ворошиловском районе. Горит высотное здание, расположенное в новом жилом комплексе на улице Ларина. Об этом сообщили местные жители и стали публиковать фотографии происшествия в социальных сетях.

На кадрах действительно масштабный пожар. Столб густого, черного дыма поднимается с верхних этажей здания. Его видно за многие километры.

Вскоре информацию прокомментировали в региональном МЧС. В ведомстве сообщили, что на место выдвинулась группа спасателей. Прибыв на стройку, огнеборцы поняли, что горит куча мусора, собранная на верхних этажах постройки. Общая площадь пожара составила более 40 квадратных метров. С помощью специального транспорта и высотной лестницы удалось справится с возгоранием.

В ведомстве добавили, что никто из людей не пострадал. Впредь рабочие будут аккуратней обращаться с огнем на территории стройки.

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