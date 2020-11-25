Объем рефинансирования ипотеки в три раза увеличил ВТБ

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Рефинансировать ипотеку на сумму свыше 220 млрд рублей помог ВТБ за 11 месяцев текущего года. Это в три раза превышает показатель за январь-ноябрь 2019-го. Таким образом, банк сохраняет абсолютное лидерство на рынке рефинансирования ипотеки в России.

- Многим заемщикам, ранее взявшим кредиты под высокий процент, становится объективно сложнее обслуживать свои долги перед банками, – рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Поэтому мы решаем стратегические задачи по снижению их долговой нагрузки и развитию доступной ипотеки. В этом году свыше 100 тысяч российских семей благодаря ВТБ смогли уменьшить свою процентную ставку по ипотечным кредитам, в ноябре тренд на рост рефинансирования продолжился. Это позволило гражданам увереннее чувствовать себя в финансовом плане.

Так, регионами-лидерами по объему рефинансирования кредитов являются Московский регион (64,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (18,9 млрд), Республики Татарстан (7,7 млрд) и Башкортостан (6,8 млрд) и Красноярский край (6,3 млрд).

По словам ведущего эксперта на рынке недвижимости, в этом году рынок пережил настоящий «бум рефинансирования», основой которого стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее за ним уменьшение ценовых параметров по ипотеке.

- В 2020 году мы неоднократно снижали ставки и сейчас предлагаем одни из лучших условий на рынке рефинансирования – от 7,4% Это позволяет нам наращивать лидерство в этом сегменте ипотечного рынка среди всех игроков, - добавляет Евгений Дячкин.

Известно, что в настоящее время в ВТБ рефинансировать ипотеку как на квартиры в новостройке, так и на рынке готового жилья можно по ставкам от 7,4% до 8,2% годовых. Для тех, у кого родился второй и последующий ребенок в 2020 году, банк предлагает специальную ставку 7,4%. Клиентам, получающим заработную плату на карту ВТБ доступна ставка 8%, остальным заемщикам – 8,2%. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» можно рефинансировать кредит другого банка под 5%.

А размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода.

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