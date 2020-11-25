Ростовчанка, экс-супруга бывшего короля Малайзии заразилась коронавирусом

Воеводина одна воспитывает сына. Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Только жизнь бывшей супруги короля Малайзии начала налаживаться, как на донскую красавицу обрушились новые испытания. Оксана Воеводина заразилась коронавирусом.

- Получила незабываемые ощущения от симптомов ковида. Надеюсь моей «страховки» теперь хватит до лета, - сообщила она в своем личном профиле в Instagram.

Подписчики не на шутку переживают за состояние здоровья дончанки и ее малолетнего сына.

Сейчас Оксана Воеводина находится за границей, поэтому у нее могут возникнуть дополнительные проблемы в случае, если состояние здоровья начнет резко ухудшаться.

Известно, что коронавирусом чаще всего сейчас заражаются молодые и люди среднего возраста. Они переносят болезнь без симптомов или в средней форме тяжести, легче всего переносят коронавирус маленькие дети.

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