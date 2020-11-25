В Ростове-на-Дону выберут лучшее новогоднее оформление

Итоги подведут 11 января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. Украсить витрины и заведения к празднику предлагают владельцам магазинов, кафе, салонов красоты и прочим коммерческим организациям.

Сказочный дух праздника можно передать с помощью гирлянд, мишуры, специальных фигур, искусственного снега и ростовых кукол.

Для участников подготовили пять номинаций.

Самую красивую витрину определят по результатам голосования на сайте ростовской администрации. Свой голос можно отдать с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Имя победителя станет известно в первый рабочий день нового года в понедельник, 11 января. Лучшие из лучших получат особенные награды, обещают в горадминистрации.

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