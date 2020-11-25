В Ростовской области пропал 14-летний подросток

Мальчика ищут волонтеры и полицейские. Фото: ГУ МВД по Ростовской области
Полиция Ростовской области и добровольцы разыскивают 14-летнего Данила Калиниченко, который накануне ушел из Батайского центра помощи детям и пропал.
Уже больше суток о его местонахождении ничего неизвестно. Ребенок не отвечает на телефонные звонки и сообщения.
Подросток выглядит на свой возраст. Его рост 165 см, мальчик худощавого телосложения, лицо круглое.
В день исчезновения на Даниле Калиниченко были одеты черная куртка, серая футболка, спортивные черные брюки, а также кроссовки белого цвета.
В поискам мальчика будут подключать волонтеров Батайска и Ростова. Пока специалисты только распространяют ориентировки по пропавшему.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого подростка, то большая просьба незамедлительно сообщить об этом по телефону: 8(863) 545-74-00 или 02.
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