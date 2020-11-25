Пропавшая в Ростовской области пенсионерка найдена мертвой

Родственники пенсионерки принимают соболезнования. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

В среду, 25 ноября, пропавшую больше недели назад 70-летнюю жительницу хутора Золотаревка Ростовской области Татьяну Асташову (Савву) нашли мертвой. Эту информацию "Комсомольской правде - Ростов" подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Обстоятельства смерти пожилой женщины в настоящее время выясняются. Напомним, бабушку искали с 16 ноября, она ушла из дома и перестала выходить на связь с родственниками и друзьями. В операции кроме полиции участвовали добровольцы из Ростовской области.

Ориентировки с информацией о пропавшей Татьяне Асташовой распространили по всему региону два дня назад. Женщина нуждалась в медицинской помощи, которая, судя по всему, не было оказана вовремя.

Сейчас родственники пенсионерки принимают соболезнования. Они не могут смириться с понесенной утратой.

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