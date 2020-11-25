Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Ростовской области

Утром возможны изморозь и гололедица. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мокрый снег ожидается в Ростовской области. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ростовского Гидрометцентра.

С 25 по 26 ноября в Ростовской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью в некоторых населенных пунктах обещают туман и гололед. Скорость ветра — 4 — 9 метров в секунду. Ночью температура будет составлять минус два — плюс три градуса, днем — до плюс пяти.

С 27 по 28 ноября существенных осадков в области не предвидится. Ночью и утром возможны туман, изморозь, на дорогах — гололед. Синоптики предупреждают о сильном ветре до пяти — десяти метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. По ночам столбик термометра будет показывать минус три — плюс два градуса, днем может подняться до плюс пяти.

АЛЛО!

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