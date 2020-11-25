В Ростовской области поймали рецидивиста после ограбления склада

В Ростовской области рецидивист ограбил склад Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В местный отдел полиции города Шахты обратился мужчина и сообщил, что с его склада кто-то похитил бытовую технику и инструменты. Следствие установило, что у потерпевшего, были похищены телевизор, стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер, бетономешалка и тельфер. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и обнаружили на них 35-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за мошенничество. После задержания он своей вины отрицать не стал и рассказал, что он взломал замок и проник в помещение склада после чего похитил все вышеперечисленное и скрылся с места преступления. Похищенное он спрятал у себя дома. Правоохранители изъяли украденное и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области поймали виновника в серии краж.

Он похитил имущество на 50 тысяч рублей.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!