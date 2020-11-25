В Ростовской области по горячим следам вычислили угонщика

В Новочеркасске поймали угонщика Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении угона автомобиля.

Владелец угнанного автомобиля ВАЗ-21093 обратился в новочеркасский отдел полиции с заявлением. Правоохранители незамедлительно разослали ориентировки на машину и сформировали поисковые группы. Спустя некоторое время, автомобиль был обнаружен брошенным на одной из улиц города.

Внутри салона остались отпечатки пальцев, по которым и был вычислен угонщик. Им оказался 22-летний молодой человек, который уже имел судимости за кражи, грабежи и угоны. В ходе следствия стало известно, что подозреваемый увидел припаркованный незапертый автомобиль и пробрался в него через заднюю дверь. Он повредил замок зажигания, а затем просто соединил провода и уехал. Полицейские изъяли угнанное авто и вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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