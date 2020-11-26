"Колыбель маньяков": Ростову присвоили новое звание

Ростов назвали "колыбелью маньяков" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовскую область и саму донскую столицу "одарили" новым "званием".

Кандидат психологических наук, специалист по судебной психологии Николай Дворянчиков в эфире шоу «Дайте сказать», высказал свое мнение о том, что славу «колыбели» маньяков зря приписывают Петербургу. По его мнению, этого звания заслуживают города, которые находятся намного южнее. Ведь именно в тех краях было зафиксировано больше всего людей с теми или иными маниакальными наклонностями. Стоит отметить, что маньяков вообще довольно сложно отнести к какому-либо преступному сообществу.

- Сейчас я по опыту работы могу сказать, что у нас действительно в стране есть одна область, которая действительно богата на маньяков, — это Ростов и Ростовская область, - высказался эксперт.

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