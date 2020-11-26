Сурового сторожа автомобилей соорудил житель Ростова-на-Дону

Новая "противоугонная система" заработала в Ростове. Фото: соцсети Фото: Яндекс

Чучело для отпугивания автоворов соорудил креативный житель донской столицы.

И "обитает" оно в одном из окон многоэтажки, расположенной по адресу Вятская, 45. О появлении грозного сторожа рассказали подписчики в одном из городских пабликов соцсети. Кроме того, автор приложил еще и устрашающего вида фотографии.

- Житель одного из домов на улице Вятской, 45 соорудил некое подобие чучела в окне своей квартиры для отпугивания автомобильных жуликов, - написал автор поста.

Со слов прохожих, мужчина нарисовал на оконном стекле своей квартиры на первом этаже силуэт довольно грозного мужчины, а снаружи для большего устрашения приладил камеру с инфракрасным датчиком. Кроме того, на подоконнике закрепил прожектор и громкоговоритель.

Чучело действительно выглядит очень страшным в любое время суток и пугает не только жуликов, но и прохожих.

«Не хотелось бы вечером поднять глаза на это окно», - написал один из пользователей.

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