Пассажир "Платова" пытался тайно провезти огромную пачку долларов в Турцию

Пассажир не уведомил таможенников о крупной наличной сумме в долларах Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Неприятным инцидентом закончилась таможенная проверка для одного из пассажиров авиарейса из Ростова в Стамбул. Мужчина пытался провезти через российскую границу в тайне от таможенников огромную сумму денег.

Путешественник хотел пронести через "зеленый коридор" около 30 тысяч долларов. По словам таможенников, он и не подумал подать обязательную пассажирскую таможенную декларацию.

- В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 16.4 административного кодекса, - отметили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Напомним, что кроме обязательного декларирования, таможенники иногда требуют бумаги об источниках получения средств. Если у пассажира при поездке за границу при себе более 100 тысяч наличных в долларах, то путешественнику необходимо предоставить документы, которые подтвердят законность происхождения денег.

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