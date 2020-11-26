Отключение света в Ростове-на-Дону с 26 по 27 ноября 2020: тысячи горожан останутся без электричества

Мы узнали, где и когда будут отключения света в Ростове-на-Дону с 26 ноября по 27 ноября Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону с 26 по 27 ноября: тысячи горожан останутся без электричества. В городе запланированы отключения. Известно, что все они - плановые, а проводятся для предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда с 26 по 27 ноября не будет света

26 по 27 ноября с 9:00 до 18:00:

- Бурный, 1-23, 2-10, Веселый, 7, 16-34, Минераловодская, 80-146, 101-165, Подпольный, 3-15, Перовский, 33-35, 34-36, Собино, 111-131, 126-144, Чухновский, 5-15, 4-8, Республиканская, 106-126, 128А-136, 99-159, Скачкова, 34-48, 25-31, Кима, 1, Гастелло, 1-21, 2-18, Гудермесский, 1-7, 2-16, Бедного, 1-29, 2-24, Днепростроевская, 7-25, 16-28, Ермака, 1-33, 2-44, Народный, 1-3, 6-10, Перекопская, 19-21, 22-30, Портовая, 138-164, 101-139, Самошкина, 2-4, Авроры, 1-25, 2-18, Амбулаторная, 61-91, 14А, 55, Декабристов, 1-15, 2-20, Новосибирский, 1-19, 2-26, Маратовский, 5, 2-6, Осоавиахимовский, 1-7, 2-8, Перекопская, 1-19, 2-22, Поповского, 1-25, 2-34, Портовая, 87-97, Рабочий, 1-15, 2-14, Самошкина, 1-29, 10-38.

26 по 27 ноября с 23:00 до 4:00:

- 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; Красноаксайской, 2-18; 43-я Линия, 16-48, 17-29; 41-я Линия, 26-52, 23-47; 39-я Линия, 35-77, 80-92; 2-я Пролетарская, 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; 1-я Левая, 1-15, 2-22; 2-я Левая, 1-11, 2-12; Кирилловский, 1-25, 2-20; Балканский, 1-41, 2-40; 47-я Линия, 2-14, 1-37; 49-я Линия, 1-35, 2-24; Сарьяна, 2-36, 1-29; 27-я Линия, 11-23, 16-20; 29-я Линия, 20-70, 23-77; 31-я Линия, 35-75, 32-76; Богданова, 20-54, 21-71; Подвойского, 14-56, 3-33; Городовикова, 2-24, 35; 29-я Линия, 79-131, 70-106; 31-я Линия, 77-129, 78-132; 33-я Линия, 77-141, 72-132; 35-я Линия, 94-138.

В четверг, 26 ноября, с 9:00 до 17:00:

- Мопра, 29-43, 40-72, Стачки, 46, 72, 42/1, 30А, 46, Тренева, 2-28, 32, Красная, 13, Рабочая, 19, 2-я Баррикадная, 4, Вересаева, 103-111, 96-102Б, Левобережная, 19, Таганрогская, 6-16, Земельная, 1-29, 2-26, Большевистская, 1-43, 2-28, Северо-Кавказская, 7-45, 2-42, Владивостокский, 15-29, 18-54, Стекольный, 7-9, 10-20, Комарова, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20В/9А, Темерницкая, 26-36; 25-35, Московская, 12-50, 43, Островского, 23-37, Космонавтов, 26, 28, 30/22, Королева, 22, 22Г, 24/2, 28А, 22-я Линия, 1-7, 2-12, Базарная, 5-13, 2-4, 20-я Линия, 1-11, 24-я Линия, 2/5, 7, 26-я Линия, 1-25, 2-20, 27-я Линия, 3, 28-я Линия, 11-43, 20-50, Мурлычева, 1-7, 2-6, Рябышева, 1-11, 2-8, Вити Черевичкина, 2, 4.

В пятницу, 27 ноября, с 9:00 до 17:00:

- Механизаторов, 3, 6, 8, 11, 13, Орская, 10/4, Стачки, 42/1, 30/34, 46, 30-86, Тренева, 3А, 24, 26А, 28, 16-18, Мопра, 32, 29, 42, 38, 28-30, 23-33, Рабочая, 19, 2-я Баррикадная, 4, 1-я Кольцевая, 29/13, 29-43, 50-72, 2-я Кольцевая, 50-76, 61-77, 3-я Кольцевая, 39-73, Мадояна, 16/43, 2-28, 33/75, Ясная, 1-31, 2-26, 13/29, Рабочая, 1А, 1Б, Профсоюзная, 87, Балакирева, 29, Пешкова, 34, больница Водников, Солидарности, 131-221, 116-208, Детская, 182-196, 207-221, Владиленская, 201-243, 136-170, Шатурская, 103-129, 84-94, Кржижановского, 141-191, 168-216,Новокубанский, 3-51, 10-76, Молочный, 5-69, 10-62, Ударников, 29-39, 22-42;,Красной Звезды, 23-33, 22-31, Гельца, 21-37, 18-26.

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