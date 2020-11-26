Грузовик врезался в пассажирский автобус в Ростовской области: есть пострадавшие

Водитель не справился с управлением из-за сильного тумана. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Красносулинском районе грузовик врезался в пассажирский автобус. Авария произошла утром 26 ноября на автодороге Гуково — Зверево.

По предварительным данным, из-за тумана водитель ГАЗели не разглядел дорогу и выехал на «встречку». По этой полосе ехал ПАЗ, перевозивший вахтовиков на шахту «Обуховская». В результате автобус столкнулся с грузовиком.

— В ДТП пострадали оба водителя, пассажир автобуса и пассажир ГАЗели. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 25 ноября в Ростове-на-Дону водитель сбил 29-летнюю беременную женщину. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, пострадавшую доставили в больницу.

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