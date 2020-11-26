Футбольный клуб «Ростов» пообещал не забывать Диего Марадону

Ростовский клуб скорбит вместе со всеми любителями футбола. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футбольный клуб «Ростов» не прошел мимо новости мирового масштаба о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который ушел на 60-м году жизни из-за сердечного приступа.

На своей странице в социальной сети желто-синие поделились снимком футболиста и написали: «Диего Марадона ушел из жизни. Будем помнить».

Тысячи людей поддержали сообщение любимого клуба отметкой «нравится».

Многие люди оказались крайне расстроены смертью известного футболиста с мировым именем.

«С ним ушла эпоха», «Земля пухом, легенда», «Помним. Любим Скорбим», «Очень жаль», «Лучший футболист, которого я видел», «Мы тебя всегда будем помнить», «Легендарный футболист с отличной техникой. Помним», - делились эмоциями ростовчане.

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