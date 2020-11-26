31-летний мужчина скончался от коронавируса в Ростовской области

С начала пандемии жертвами ковида стали 1252 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 16 человек. Об этом сообщили в донском правительстве.

Подтвердилась смерть восьми женщин в возрасте от 61 до 86 лет. Жертвами инфекции стали восемь мужчин. Самому молодому из них всего 31 год, старшему — 80 лет. У всех пациентов диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период умерли 1 252 человека.

Напомним, за сутки коронавирусом заболели еще 315 жителей Ростовской области. Лечение в стационарах получают 1926 пациентов. 155 заболевших находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Ростовской области выявили 38 706 случаев заражения. За это время от ковида вылечились более 31 тысячи пациентов. Коэффициент распространения инфекции составляет единицу.

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