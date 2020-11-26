Новые случае заражения коронавирусом выявили в 49 городах и районах Ростовской области

Более ста человек заболели в Ростове-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 городах и районах Ростовской области. Об этом рассказали правительстве донского региона.

Лидером по числу заболевших остается Ростов-на-Дону — ковид подтвердился у 119 жителей. 16 случаев обнаружили в Каменске-Шахтинском, 13 — в Батайске, по 11 — в Сальском районе и Шахтах. По десять человек заразились в Аксайском районе и Волгодонске.

Напомним, за сутки ковид диагностировали у 315 жителей Ростовской области. Число случаев заражения с начала пандемии достигло 38 706.

Новых заболевших выявили также в следующих городах и районах:

Гуково (восемь), Орловский район (семь), Миллеровский, Семикаракорский, Тарасовский районы, Азов (по шесть), Белокалитвинский, Константиновский, Неклиновский, Песчанокопский, Шолоховский (по пять), Зимовниковский район, Зверево (по четыре), Багаевский, Кагальницкий, Октябрьский, Цимлянский районы, Новошахтинск (по три), Азовский, Верхнедонской, Заветинский, Зерноградский, Красносулинский, Матвеево-Курганский, Морозовский, Мясниковский, Пролетарский, Тацинский, Целинский, Чертковский районы, Донецк, Новочеркасск (по два), Веселовский район, Волгодонск, Дубовский, Егорлыкский, Каменский, Кашарский, Куйбышевский, Милютинский, Усть-Донецкий районы, Таганрог (по одному).

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