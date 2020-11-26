Ведущий "Модного приговора" высказался о стиле ростовчанки Виктории Лопыревой

Историк моды Александр Васильев часто высказывается о стиле звезд. Фото: Instagram Александр Васильев

Знаменитый историк моды Александр Васильев не упускает возможности пообсуждать стили и образы. На этот раз ведущий "Модного приговора" высказался о самой знаменитой блондинке из Ростова-на-Дону - Виктории Лопыревой.

Эксперт посчитал, что она является одной из самых знаменитых победительниц конкурса "Мисс Россия". Этот почетный титул Виктория с гордостью носит и приумножает свои заслуги. Красавица отлично зарекомендовала себя как модель, посол Чемпионата мира по футболу и телеведущая.

- На мой взгляд, Виктория прекрасно распорядилась богатством своей внешности и не потеряла ни одного денька, - отметил Александр Васильев.

Стоит отметить, что историк моды удостаивает таких теплых слов далеко не всех знаменитостей. Если он считает, что со стилем человека что-то не так, то напрямую высказывает свое мнение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменилась невеста Баскова Виктория Лопырева за последние 18 лет: архивные фото

В свое время красавица даже не сразу победила в городском конкурсе красоты (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.