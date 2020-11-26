Главный тренер "Ростова" Карпин простился с Марадоной, опубликовав совместное фото

21-летний Валерий Карпин и Диего Марадона в матче "Спартак" - "Наполи". Фото: соц. сети

Мало кто знает, что на одном поле с величайшим Марадоной соперничал нынешний главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. 30 лет назад он встретился с легендой в матче 1/8 финала Кубка чемпионов в матче "Спартак" - "Наполи", который проходил в Москве. По ходу двух таймов командам не удалось забить ни одного гола, началась серия пенальти. Первым бил 21-летний Валерий Карпин. Он легко отправил мяч в сетку ворот, а позже то же самое повторили его партнеры по команде. В результате игра закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Сегодня утром тренер ростовчан опубликовал фотографию с того матча у себя в социальных сетях. На кадре он на скорости пытается отобрать мяч у прославленного футболиста. Под снимком Карпин написал прощальные слова, адресованные великому игроку: "Покойся с миром, величайший".

Буквально за час фотография, которая "висит" в "Инстаграме" у тренера, набрала тысячи комментариев и лайков. Все как один, прощаются с футболистом и отмечают, что Карпину очень повезло играть с ним на одном поле.

Накануне стало известно о смерти величайшего футболиста всей истории Диего Марадоны. Его не стало в возрасте 60 лет. Он прославился в 80-х годах прошлого века, когда выступал за сборную Аргентины и клуб "Наполи". Все, кому не безразличен футбол, знают имя этого человека и сходятся во мнении, что он был одним из самых талантливых игроком планеты, настоящим гением, волшебником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольный клуб «Ростов» пообещал не забывать Диего Марадону

Игроки и болельщики скорбят по легендарному футболисту (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.