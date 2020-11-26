Никакой дружбы на поле: Байрамян столкнется с Паршивлюком в матче "Ростов"-"Динамо"

Полузащитник Хорен Байрамян. Фото: пресс-служба клуба "Ростов"

Работа вынуждает футболистов идти на большие жертвы и даже отказываться от друзей, хотя бы на время матча. Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян во время домашнего матча столкнется на поле со своим приятелем из команды соперников Сергеем Паршивлюком в предстоящую субботу, 28 ноября,

- Он (Хорен Байрамян, - прим. ред.) мой хороший друг, я слежу за ним, - рассказал 31-летний защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк во время ростовской пресс-конференции перед матчем. - На эти 90 минут мы перестанем быть друзьями, подходы будут другими. После матча все будет также, как прежде.

Стоит отметить, что защитник Сергей Паршивлюк совсем недавно выступал в составе донского клуба, за который провел более 20 матчей. В "Динамо" он перешел в прошлом году во время трансферного окна.

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